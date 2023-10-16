«Генералиссимус Суворов» усилил Тихоокеанский флот

Атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Генералиссимус Суворов» прибыл на базу Тихоокеанского флота на Камчатке.

«Генералиссимус Суворов» построен в Северодвинске и передан ВМФ России в декабре 2022 года. К месту базирования подлодка проследовала по Севморпути.

Командующий Тихоокеанским флотом Виктор Лиина заявил, что с прибытием нового корабля возросли возможности флота в обеспечении безопасности в регионе.

«Генералиссимус Суворов» снабжен разнообразным вооружением, самым грозным из которого называют межконтинентальные баллистические ракеты «Булава».