Генконсульство раскрыло судьбу россиян, находившихся на борту горевшего танкера

В составе экипажа танкера Adalynn, загоревшегося во время пути в Оманском проливе, находились семь граждан России, включая капитана. Об этом сообщил ТАСС представитель генконсульства России в Дубае.

В Оманском заливе 17 июня произошло столкновение танкеров Adalynn и Front Eagle, в результате которого на одном из судов возник пожар. В составе экипажа Adalynn находились семь граждан России, в том числе капитан судна.

В ведомстве подчеркнули, что моряки были эвакуированы силами Национальной гвардии ОАЭ и доставлены в Фуджейру, где их разместили в гостинице. Никто не пострадал, а дипломаты поддерживают связь с экипажем и местными властями.

Министерство энергетики ОАЭ назвало причиной аварии ошибку навигации. Оба судна получили незначительные повреждения, а пожар, вспыхнувший в топливном баке, был быстро потушен. Утечка масла оказалась небольшой и не привела к серьезным экологическим последствиям.

Отметим, что танкер Adalynn следовал под флагом Антигуа и Барбуды из Фуджейры в сторону Суэцкого канала, а Front Eagle направлялся в китайский порт Чжоушань.