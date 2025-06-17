Два нефтяных танкера столкнулись в Оманском заливе

По информации СМИ, танкеры следовали под флагами Либерии и Антигуа и Барбуды. Они перевозили сырую нефть. Инцидент произошел вблизи якорной стоянки Хор-Факкан вечером 16 июня. Судно под флагом Либерии было загружено. Танкер направлялся в Чжоушань, расположенный в Китае. На данный момент причины столкновения не указаны.

Национальная гвардия ОАЭ проинформировала об эвакуации персонала, сообщил ТАСС. Необходимость в эвакуации понадобилась 24 человекам. Экипаж доставили в порт на спасательных катерах. Детали инцидента не сообщаются.

Источники Bloomberg предположили, что столкновение не связано с вооруженным конфликтом между Израилем и Ираном. Согласно предварительной версии, происшествие не имеет преступного умысла. Агентство проинформировало, что после инцидента на обоих суднах произошло возгорание.

Ранее сообщалось, что в соцсетях расходится фото трех горящих танкеров в районе Оманского залива.