Два нефтяных танкера столкнулись в Оманском заливе
В 44 км от порта Хаур-Факкан в ОАЭ столкнулись два нефтяных танкера
Фото: [pxhere.com]
В акватории Оманского залива произошло столкновение двух нефтяных танкеров, сообщил MarineTraffic.
По информации СМИ, танкеры следовали под флагами Либерии и Антигуа и Барбуды. Они перевозили сырую нефть. Инцидент произошел вблизи якорной стоянки Хор-Факкан вечером 16 июня. Судно под флагом Либерии было загружено. Танкер направлялся в Чжоушань, расположенный в Китае. На данный момент причины столкновения не указаны.
Национальная гвардия ОАЭ проинформировала об эвакуации персонала, сообщил ТАСС. Необходимость в эвакуации понадобилась 24 человекам. Экипаж доставили в порт на спасательных катерах. Детали инцидента не сообщаются.
Источники Bloomberg предположили, что столкновение не связано с вооруженным конфликтом между Израилем и Ираном. Согласно предварительной версии, происшествие не имеет преступного умысла. Агентство проинформировало, что после инцидента на обоих суднах произошло возгорание.
Ранее сообщалось, что в соцсетях расходится фото трех горящих танкеров в районе Оманского залива.