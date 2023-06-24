Генпрокурор Краснов доложил президенту РФ о возбуждении дела о попытке вооруженного мятежа

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов доложил президенту Владимиру Путину о возбуждении уголовного дела о попытке организации вооруженного мятежа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.

Уточняется, что Краснов также сообщил о законности юридических действий.

Напомним, что в соцсетях распространилась от лица Евгения Пригожина информация об ударах российской армии по лагерям ЧВК «Вагнер». В Минобороны России в свою очередь заявили, что утверждения не имеют каких-либо оснований.