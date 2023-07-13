Генпрокурор России предложил китайскому коллеге обмениваться опытом по искоренению коррупции

Генеральный прокурор России Игорь Краснов высоко оценил опыт Китая по искоренению коррупции. Он предложил китайскому Государственному контрольному комитету обмениваться самыми эффективными практиками в этой сфере.

Отдельно генпрокурор отметил успехи КНР по возвращению активов коррупционеров из-за рубежа.

Краснов поделился результатами работы информационной системы «Посейдон», запущенной в прошлом году. Она позволяет предотвратить правонарушения среди госслужащих.

Система обрабатывает базы фискальных органов, информацию из соцсетей и затем выдает результат, как тот или иной чиновник соблюдал антикоррупционные требования.