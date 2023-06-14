Генсек НАТО признал потери Украины в ходе контрнаступления

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердил факт потерь западной техники на территории Украины и заявил, что эти потери были ожидаемыми.

В ходе своего выступления он также отметил, что северо-атлантический альянс ожидает получить доклад от министра обороны Украины о текущей ситуации. Об этом пишет ТАСС.

Доклад, который ожидается от министра обороны Украины, предоставит дополнительную информацию о текущей ситуации и позволит НАТО более точно оценить обстановку.

Генсек НАТО также отметил, что альянс будет продолжать оказывать поддержку Украине в области обороны, включая военное обучение и сотрудничество.