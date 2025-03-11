Генсек ОБСЕ Синирлиоглу посетил место атаки дронов в Подмосковье

Феридун Синирлиоглу, генеральный секретарь ОБСЕ, посетил место падения беспилотников в подмосковном городе Видное. Ему продемонстрировали последствия удара по жилому комплексу «Видный берег», сообщил телеграм-канал Mash.

Приезд генсека в Москву был запланирован для переговоров с министром иностранных дел Сергеем Лавровым о сотрудничестве России и ОБСЕ. Однако ночью произошла самая масштабная в текущем году атака дронов на российскую столицу.

В период с 2014 по 2022 год ОБСЕ подвергалась критике за предполагаемую помощь Вооруженным силам Украины, выразившуюся в передаче информации о дислокации войск ЛНР и ДНР.

Ранее представители МИД РФ предположили, что атака беспилотников может быть связана с визитом генсека ОБСЕ. Мария Захарова заявила, что, возможно, таким образом Украина пытается поставить под сомнение безопасность Москвы во время визитов высокопоставленных лиц.