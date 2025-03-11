Захарова связала между собой приезд в Москву генсека ОБСЕ и воздушный налет ВСУ

Воздушная атака в направлении Москвы и области напрямую связана с приездом в Россию Феридуна Синирлиоглу, генерального секретаря Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. В этом уверена Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ. Она написала об этом в своем телеграм-канале.

Дипломат отметила, что приезд зарубежной делегации в Москву уже не впервые сопровождается ударом по российской столице украинских беспилотников. В этот раз ВСУ приурочили удар к приезду генсека ОБСЕ.

«Глава той организации, которую спонсоры Зеленского низвели до уровня говорильни, лишив первоначального смысла — обеспечения безопасности и сотрудничества в Европе», — указала она.

Ранее Захарова опровергла информацию о том, что Россия и США будут вести на этой неделе переговоры в Саудовской Аравии. По ее утверждению, между американской и российской сторонами во второй декаде марта не планируется никаких официальных контактов.