Генштаб не планирует проводить дополнительную мобилизацию

В Генеральном штабе нет никаких планов по проведению дополнительной мобилизации, заявил на брифинге заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба контр-адмирал Владимир Цимлянский.

С 1 октября стартует призыв на срочную службу. Цимлянский заверил, что все призывники будут проходить службу в частях на территории России. Они не будут направляться в новые регионы и, соответственно, не будут принимать участия в СВО. Те же, у кого истек срок срочной службы, будут своевременно уволены в запас и отправлены домой.

Также Цимлянский отметил рост числа добровольцев, которые выразили желание служить в российской армии по контракту.