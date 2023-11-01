Географ Крылов объяснил отсутствие связи между выбросом пепла и извержением вулкана на Камчатке

По словам географа Петра Крылова, между выбросом пепла и извержением вулкана может пройти как несколько часов, так и несколько дней, а в некоторых случаях его может не последовать и вовсе, поскольку отсутствует какая-либо связь. Об этом сообщает Life.ru .

Он добавил, что Ключевская сопка является активным дальневосточным вулканом, в связи с чем риск извержения выше 10%.

По мнению эксперта, районы вулканической активности на Дальнем Востоке практически не заселены, поэтому отсутствует ущерб для деятельности морских судов и добычи полезных ископаемых.

Он подчеркнул, что в данном случае важно не предсказание извержения вулканов, а создание и поддержание в этом районе условий безопасного функционирования предприятий и жизнедеятельности населения.