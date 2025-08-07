Германии удалось починить поврежденную российским ударом установку Patriot

После того как российская армия своим ударом повредила у украинской армии комплекс противовоздушной обороны Patriot, Германии удалось восстановить его до полностью рабочего состояния. Такое заявление сделала немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Издание привело сообщение генерал-майора Марка Келлера, который занимает пост координатора поддержки Украины со стороны НАТО. Он сообщил, что два месяца назад ВС РФ своим ударом вывели из строя у ВСУ установку ПВО Patriot. После этого комплекс был отправлен в ФРГ для проведения восстановительного ремонта. Специалистам Германии удалось починить эту технику и вернуть ее назад на Украину. Комплекс снова встал в строй в украинской армии.

Келлер также высказал мнение, что новые установки Patriot могут быть поставлены с большим запозданием, их отправка в состоянии затянуться до 2030 годов. Всему виной очень долгий цикл их производства, а также большой дефицит комплектующих для их сборки.

Ранее сообщалось, что на Украине резко раскритиковали качество вооружений, которое приходит для ВСУ от стран Запада. По утверждению депутата Верховной рады Федиенко, та техника, которая приходит на Украину с Запада, требует длительного восстановления. На ее приведение в порядок уходит от двух месяцев до полугода. Он назвал ее металлоломом.