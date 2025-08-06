В Верховной раде резко раскритиковали качество тех вооружений, которые поставляются ВСУ с Запада. Свою точку зрения высказал депутат Александр Федиенко во время интервью украинскому YouTube-каналу «Суперпозиция».

По утверждению парламентария, та техника, которая приходит на Украину с Запада, требует длительного восстановления. На ее приведение в порядок уходит от двух месяцев до полугода.

«Из того, что я видел, там не было современного оружия. Собирают по всему миру какой-то металлолом. Те же самые Gepard, оружие 60-70-х годов», — указал он.

Ранее сообщалось, что Германия, также как и Голландия, намерена поставить Украине дополнительные установки Patriot. Пусковые установки зенитно-ракетных комплексов Киев якобы получит в течение двух-трех месяцев. Эта военная помощь, по мнению немецкой стороны, якобы станет хорошей поддержкой для ВСУ и поможет украинским военным отразить усилившиеся российские атаки