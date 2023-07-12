Германия хочет выйти из проекта по ремонту танков «Леопард» в Польше

Германия хочет отказаться от участия в проекте строительства в Польше завода по ремонту переданных Украине танков «Леопард», сообщает Handelsblatt.

Причина отказа кроется в «совершенно завышенных представлениях о ценообразовании» со стороны поляков.

Страны не смогли согласовать итоговый договор по развертыванию ремонтного центра для танков, поскольку польская сторона выставила нереалистичные цены.

Так, за обслуживание одного танка в рамках первичного диагностирования поляки назначили ценник в 100 тысяч евро, тогда как в Германии аналогичные работы можно провести за 12 тысяч.