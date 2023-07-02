Германия и Польша поскандалили из-за танков Leopard

Между Германией и Польшей разразился скандал на фоне проблем с обслуживанием переданных Киеву танков Leopard. Об этом сообщает Der Speigel.

Отмечается, что суть конфликта заключается в отсутствии контракта между оборонным и ремонтным предприятием государств.

Добавляется, что немцы считают маловероятными договоренности на этой почве в будущем.

Поясняется, что главной причиной конфликта является разница в цене работ.

Издание назвало основной причиной разницу в оценке стоимости работ.