Германия и Польша поскандалили из-за танков Leopard
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Между Германией и Польшей разразился скандал на фоне проблем с обслуживанием переданных Киеву танков Leopard. Об этом сообщает Der Speigel.
Отмечается, что суть конфликта заключается в отсутствии контракта между оборонным и ремонтным предприятием государств.
Добавляется, что немцы считают маловероятными договоренности на этой почве в будущем.
Поясняется, что главной причиной конфликта является разница в цене работ.
Издание назвало основной причиной разницу в оценке стоимости работ.