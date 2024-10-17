Германия поставит ВСУ управляемые ракеты AIM-9L и 4 тыс. ударных беспилотников

Почти спустя месяц Германия обновила список вооружений, которые были переданы Киеву. Об этом в четверг, 17 октября, пишет ТАСС, ссылаясь на данные от правительства ФРГ.

Теперь в обновленный список вошли системы ПВО IRIS-T, 20 пехотных машин БМП Marder, восемь танков Leopard 1A5, а также боеприпасы, в том числе 24 тысячи артснарядов, разведывательные беспилотники, бронемашины, гранатометы и многое другое.

Сообщается и о том, что в процессе к отправке на Украину сейчас находятся еще четыре тысячи управляемых беспилотников, радиолокационные станции, зимняя одежда, управляемые ракеты AIM-9L.

Напомним, ранее сообщалось о том, что именно в Германии узнали о планах Украины создать ядерное оружие против России.