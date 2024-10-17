В Германии узнали о планах Киева по созданию ядерного оружия против России

Немецкое издание Bild опубликовало материал, в котором приводятся слова неназванного украинского чиновника из сферы оборонных закупок о потенциальной возможности Украины создать ядерное оружие.

Согласно источнику, при наличии соответствующего распоряжения, страна может быть способна произвести первую ядерную бомбу в течение нескольких недель.

Эта информация, по утверждению Bild, была озвучена на закрытом брифинге несколько месяцев назад. Источник указывает, что такой сценарий может рассматриваться в случае, если Украина не будет принята в НАТО после завершения текущего конфликта и возникнет новая угроза со стороны России.

Украинский представитель подчеркнул необходимость для западных стран уделять больше внимания интересам Украины, чем возможным ограничениям со стороны России.

Издание также ссылается на слова президента Украины Владимира Зеленского, якобы сказанные во время встречи с Дональдом Трампом. Зеленский, по утверждению Bild, выразил мнение, что для обеспечения безопасности Украине необходимо либо обладать ядерным оружием, либо стать членом эффективного военного альянса, подразумевая НАТО.

Ранее стало известно о том, что Зеленский назвал наличие у Украины ядерного оружия альтернативой НАТО.