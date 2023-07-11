Германия предоставит Украине новый пакет военной помощи

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что ФРГ сформировала новый пакет военной помощи Украине на сумму 700 млн евро.

Об этом немецкий лидер рассказал журналистам на полях саммита НАТО в Вильнюсе.

Министр обороны Германии Борис Писториус в интервью EFE конкретизировал, какие виды вооружения войдут в пакет.

Речь идет о 25 танках Leopard, 40 БМП Marder и двух ЗРК Patriot. Также Украина получит 20 тысяч артиллерийских снарядов.

С февраля 2022 года Берлин потратил на помощь Украине 17 млрд евро. В предыдущий раз Германия объявляла о поставке вооружения Киеву в мае, тогда объем помощи составил 2,9 млрд евро.