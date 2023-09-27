Германия усилит контроль на границах с Чехией и Польшей

Глава МВД Германии Нэнси Фезер распорядилась расширить проверки на особо проблемных участках на границах с Польшей и Чехией.

Сотрудники федеральной полиции активизируют выборочный контроль на приграничной территории и на самой линии границы. Установить стационарный контроль не позволяют законы ЕС – для него необходимо специальное обращение в Еврокомиссию.

Эти меры принимаются на фоне ухудшения ситуации с мигрантами, в том числе и незаконными. По данным полиции, в августе было зафиксировано 14 701 нелегальное пересечение границы, что на 66% больше, чем в том же месяце прошлого года.

За первые семь месяцев текущего года официально за убежищем к германским властям обратилось на 78% больше мигрантов, чем годом ранее.