Германия в следующем году приступит к развертыванию бригады своих войск

Уже к концу 2023 года бундесвер должен разработать и предоставить план по размещению этого соединения.

Во время саммита НАТО в Вильнюсе министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что такой план должен быть написан в четвертом квартале текущего года. Очень мощная бригада в размере 4 тысяч человек должна была, по его словам, укрепить восточный фланг Северо-Атлантического блока.

Сейчас же его слова подтвердил и дополнил генеральный инспектор бундесвера Карстен Бройер.

«В конце нынешнего квартала мы завершим подготовку плана размещения бригады. В начале 2024 года предстоит приступить к его реализации», - заявил он журналистам.

Его слова привело ТАСС. Генерал указал, что эта задача довольно сложная, но вполне осуществимая. Бундесвер в состоянии уложиться в намеченные ранее сроки.