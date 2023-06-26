Германия захотела разместить в Литве четыре тысячи своих военнослужащих

Министр обороны ФРГ заявил, что его ведомство задумалось над тем, чтобы отправить на литовскую территорию дополнительных солдат.

Это будет сделано для того, чтобы дополнительно укрепить восточный фланг НАТО. Борис Писториус, глава немецкого военного ведомства, сообщил об этом на пресс-конференции, которая прошла в Вильнюсе.

«Германия готова на долгосрочную перспективу разместить в Литве мощную бригаду», - указал он.

Его слова привело информационное агентство DPA. Тем не менее, на пути к этой цели есть препятствие. Для того, чтобы разместить полноценную бригаду, необходимо построить ряд объектов для ее квартирования, тренировок и поддержания боеготовности.