Германия заявила, что достигла предела своих возможностей по передаче вооружений Украине

Германия не в состоянии передавать дополнительные вооружения Украине, поскольку достигла предела своих возможностей. Такое заявление сделал Михаэль Штемпфле, официальный представитель министерства обороны ФРГ. Его слова привело РИА Новости.

Штемпфле выступил на правительственном брифинге и сообщил, что бундесвер не в состоянии передавать дополнительное оружие Украине, поскольку его склады достигли своего естественного предела. У Германии должны оставаться некоторые запасы для собственных нужд. Таким образом он прокомментировал вопрос того, что Украине необходимо поставлять зенитно-ракетные комплексы.

«В новых условиях необходимо укреплять собственные оборонные возможности Европы и в координации с другими странами следить за тем, чтобы каждая из них была хорошо обеспечена», — указал он.

Штемпфле добавил, что промышленность вносит свой вклад в обеспечение вооружениями, но помощь Украине должна вестись параллельно укреплению собственной обороноспособности.

Ранее пресса ФРГ сообщила, что немецкие власти ищут возможность заблокировать перезапуск газопровода «Северный поток-2». В Берлине анализируют, какие меры можно принять для предотвращения реализации проекта.