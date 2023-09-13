Герой России Липовой обозначил единственную цель ракетного удара украинской армии по Севастополю

По словам Героя России, генерала-майора авиации Сергея Липового, единственной целью атаки украинской армии на Севастополь является совершение теракта. Об этом сообщает NEWS.ru .

Он подчеркнул, что этим власти Незалежной стараются оправдать потраченные западными кураторами деньги на его поддержку.

Напомним, что сегодня была совершена ракетная атака на Севастополь, из-за которой возник пожар на одном из объектов и пострадали более 20 человек.