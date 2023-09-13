Герой России Липовой обозначил единственную цель ракетного удара украинской армии по Севастополю
Фото: [©Рамиль Ситдиков/РИА Новости]
По словам Героя России, генерала-майора авиации Сергея Липового, единственной целью атаки украинской армии на Севастополь является совершение теракта. Об этом сообщает NEWS.ru.
Он подчеркнул, что этим власти Незалежной стараются оправдать потраченные западными кураторами деньги на его поддержку.
Напомним, что сегодня была совершена ракетная атака на Севастополь, из-за которой возник пожар на одном из объектов и пострадали более 20 человек.