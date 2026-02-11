Герой вирусного ролика: известный кировский журналист Андрей Таджибаев погиб в зоне СВО

Андрей Таджибаев был известной фигурой в медиасреде региона. Он возглавлял пресс-службу управления ГИБДД, а позже стал главным редактором газеты «Вятский край». Широкую известность ему принес вирусный мем «Или ты забыл, или ты не знал». Он родился из рабочего момента, когда Таджибаев, общаясь с тележурналистами, резко ответил на звонок подчиненного, а затем перезвонил ему по внутренней связи с характерной фразой: «Ты в курсе, что здесь у меня телевидение, нет? Или ты забыл? Или ты не знал?». Точные обстоятельства его гибели при выполнении боевой задачи не раскрываются. Известно, что он подписал контракт с Вооруженными силами в мае 2025 года.