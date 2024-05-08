Геронтолог Конев заявил, что людям после 75 лет за руль садиться категорически нельзя

В Оренбурге 90-летняя уроженка северной столицы сбила пешехода и скрылась с места ДТП. Органы правопорядка разыскали нарушительницу, и теперь ей грозит до семи лет тюрьмы и лишение прав на три года за нарушение ПДД и причинение тяжкого вреда здоровью. По словам геронтолога Юрия Конева, чудо уже в том, что женщина в столь преклонном возрасте вообще смогла хоть как-то водить автомобиль. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он добавил, что предельным возрастом, в котором человеку можно садиться за руль, не должен превышать 75 лет. В это время у пожилого человека начинается старость, и все биологические процессы в его организме замедляются, включая реакцию на происходящие вокруг события.

По мнению медика, исключения в таких случаях лишь подтверждают правило. Так, существуют люди, которые и в 75 чувствуют себя довольно бодро, тем не менее они просто медленнее стареют, то есть их биологический возраст просто не соответствует календарному. Однако существует международно признанная квалификация возрастов, в которой пожилыми считаются люди в возрасте с 60 до 74, старыми — с 75 до 89, а с 90 лет и выше — долгожителями. Таким образом. Следует запретить выдавать и продлевать автоправа хотя бы долгожителям.