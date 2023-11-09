Гибель помощника главкома ВСУ назвали в США предостережением для Залужного

Сам главнокомандующий украинской армии должен серьезно задуматься, стоит ли ему вставать на пути у Зеленского.

Такое допущение сделал Стивен Брайен, экс-помощник заместителя министра обороны Соединенных Штатов. Его мнение было опубликовано на портале Weapons and Strategy. Гибель помощника главнокомандующего, который подорвался на гранате в своем доме, могла быть вовсе не случайной.

«Есть веские основания полагать, что смерть майора Частякова могла быть политическим убийством с целью дать понять Залужному, что он может быть следующим», - указал в статье Брайен.

Главком ВСУ своей популярностью мешает Зеленскому. Он в интервью опроверг тиражируемую Зеленским информацию об успешности украинского контрнаступления, чем помешал правительству получить дополнительные миллиарды от Запада. Эксперт считает, что между командованием ВСУ и президентом идет самая настоящая борьба за власть.