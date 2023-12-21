Гибли от пуль и разбивались насмерть: появились шокирующие подробности о стрельбе в центре Праги

Высшее учебное заведение располагается на площади Яна Палаха, центр столицы Чехии. 21 декабря в здании раздались выстрелы. Прибывшим силовикам удалось ликвидировать стрелка, но его нападение не обошлось без жертв. Местная полиция сообщает об 11 убитых, включая нападавшего. Более 20 человек получили ранения разной степени тяжести.

Выяснилось, что стрельба началась внутри здания на факультете философии и искусств. Первые снимки с камер показывают, что нападавший использовал длинное оружие. Люди при этом стояли с поднятыми руками. Многие были шокированы информацией, которую постили спрятавшиеся ученики в соцсетях во время нападения.

Полиция призывала никого не выходить из дома, кто проживает близ университета. Была вероятность, что стрелков было несколько. Однако эту версию быстро опровергли.

«Я ничего не видел, но моя подруга сидела в трамвае и увидела людей на крыше факультета искусств, и они там прятались», — рассказывает местный житель.

Как пишет «Московский комсомолец», одна из девушек пыталась эвакуироваться из здания самостоятельно, но выбрала для этого балкон на высоте. В итоге она разбилась насмерть.

Пока полиция продолжает расследование страшного инцидента.