Гладков: при ночной атаке ВСУ на Шебекино ранена женщина

В результате удара со стороны соседней Украины на многострадальный российский приграничный город Шебекино ранена местная жительница. Об этом в понедельник, 5 августа, в своем аккаунте в соцсетях проинформировал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Как уточнил глава региона, пострадавшая женщина экстренно госпитализирована, сейчас врачами ей оказывается вся необходимая медицинская помощь. Кроме того, Гладков добавил, что из-за вражеской атаки выбиты стекла у трех многоквартирных домов.

«По предварительной информации, ранен один мирный житель: женщину с баротравмой бригада скорой доставляет в городскую больницу № 2 г. Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается», — написал Гладков.

Также в ходе ночного вражеского прилета вспыхнули четыре автомобиля, а в одном из домов была повреждена газовая труба. В настоящее время оперативные и аварийные службы устраняют последствия атаки ВСУ, уточнил Гладков.

Ранее сообщалось, что украинский обстрел стал причиной пожара в многоэтажном доме в Шебекино.