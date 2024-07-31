Украинский обстрел стал причиной пожара в многоэтажном доме в Шебекино
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Многоэтажный жилой дом вспыхнул в Шебекино. Это стало следствием очередного обстрела с украинской стороны. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.
По утверждению главы региона, за прошедшую ночь произошло сразу несколько обстрелов с сопредельной стороны.
«Горит многоэтажный дом. Я выехал на место происшествия», - указал Гладков.
Город Шебекино находится всего в четырех километрах от границы, поэтому он очень часто становится целью для ВСУ.
Ранее сообщалось о пожаре в Крыму. В Симферополе вспыхнул торговый центр, пламя охватило порядка пятисот квадратных метров. Оно распространилось из детской комнаты. Пожар был потушен, к его ликвидации пришлось привлекать 39 огнеборцев.