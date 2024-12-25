Гладков прокомментировал слухи о продающейся под видом петард взрывчатке

Житель Белгородской области обратился к губернатору региона Вячеславу Гладкову с просьбой прокомментировать информацию о том, что в области под видом праздничных петард продается взрывчатка.

Обращение белгородца было озвучено в рамках рубрики «Главный вопрос губернатору».

Гладков в своем телеграм-канале сообщил, что данных о продаже замаскированной под петарды взрывчатке у него нет. Он отметил, что сейчас распространяют много ложной информации.

Он призвал белгородцам не терять бдительность и напомнил, что в регионе запрещена продажа пиротехнических изделий.

Ранее сообщалось о том, что ветеран КГБ Анташкевич предупредил о возможных терактах киевского режима в новогоднюю ночь в России.