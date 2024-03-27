Гладков: ПВО сбила на подлете к Белгороду 18 воздушных целей врага, есть пострадавший

На подлете к Белгороду российские силы противо-воздушной обороны в ночь на среду, 26 марта, уничтожили 18 воздушных целей. Об этом проинформировал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Ранее сообщалось об очередной атаке врага на Белгородскую область и работе ПВО по целям в воздухе. Перед этим региональным МЧС объявлялась воздушная тревога.

«Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО – сбито 18 воздушных целей на подлете к городу. По данным медицины катастроф, есть один пострадавший - у мужчины осколочные ранения поясничной области. Бригада скорой доставляет его в городскую больницу №2, вся необходимая медицинская помощь оказывается», — написал Гладков в соцсетях.

Он добавил, что в поселках Дубовое, Таврово, Никольское осколками вражеских ракет повреждены ряд домов и автомобилей.