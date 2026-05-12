Росреестр Подмосковья ответит на вопросы жителей о проведении учетно-регистрационных действий по решению судов

13 мая жители Московской области получат возможность проконсультироваться со специалистами территориального отдела № 5 Росреестра. Эксперты ответят на вопросы, связанные с оформлением прав на недвижимость по судебным решениям. Об этом сообщили в Министерстве имущественных отношений Московской области.

В рамках специальной телефонной линии, которая будет работать с 11:00 до 13:00, граждане смогут узнать все нюансы процедуры регистрации собственности на основании вердикта суда.

Специалисты подробно объяснят, какой комплект документов потребуется для государственной регистрации, а также уточнят, какие дополнительные бумаги могут понадобиться, если одновременно нужно провести кадастровый учет и оформить права на объекты недвижимости.

Связаться с сотрудниками ведомства можно по телефону: 8 (495) 223‐45‐41.

Порядок учета и регистрации прав по судебным актам о признании права собственности на земельные участки, в которых не зафиксированы границы, четко прописан в Федеральном законе от 13.07.2015 № 218‐ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» и сопутствующих нормативных актах.

