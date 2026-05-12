Сон необходим для памяти, иммунитета, обмена веществ, эмоциональной устойчивости и очищения мозга от продуктов обмена, однако люди спят удивительно мало по сравнению с тем, сколько организму может требоваться биологически, пишет Nature. Этот феномен называют «парадоксом человеческого сна».

По оценке биологического антрополога Дэвида Самсона, человеку для базовых потребностей могло бы требоваться около 9,5 часа сна в сутки. Но в разных культурах средняя продолжительность сна составляет чуть меньше семи часов.

Одна из гипотез объясняет это эволюционным обменом. Когда предки человека перешли от сна на деревьях к более уязвимому сну на земле, естественный отбор мог сделать отдых короче, но интенсивнее. Вместо долгого сна организм начал ценить более плотные фазы восстановления, включая REM-сон (сон с повышенной активностью головного мозга).

Такой режим давал преимущество: больше времени оставалось на поиск еды, общение, обучение и изготовление орудий. Убежища, совместный сон, а позднее огонь могли дополнительно снижать риски ночевки на земле.

Современная наука при этом все яснее доказывает: сон нельзя считать бесполезной паузой. Во время него мозг очищается от метаболического мусора, перерабатывает информацию, регулирует эмоции и укрепляет связи, важные для памяти.

Вывод не в том, что человеку можно безнаказанно недосыпать. Скорее, наш сон стал тонкой эволюционной настройкой: он короче, чем можно было ожидать, но его качество критически важно для здоровья.