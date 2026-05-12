В Волоколамске спасатели ГКУ МО «Мособлпожспас» освободили палец ребенка, застрявший в конструкции детской площадки

Около 15:00 в службу экстренных вызовов «Система‐112» поступил тревожный сигнал: очевидцы заметили, что ребенку нужна помощь. Во время игры девочка засунула палец в отверстие в полу игровой конструкции и не смогла его вытащить. Прохожие попытались помочь самостоятельно, но их усилия не принесли результата. Ситуация осложнялась тем, что палец начал заметно отекать — это заставило взрослых незамедлительно вызвать спасателей.

Бригада противопожарно‐спасательной службы прибыла на место в кратчайшие сроки. После краткого осмотра конструкции выбрали деликатный метод с применением капроновой нити. Техника требовала особой аккуратности: спасатели осторожно надели нить на палец и начали постепенно разматывать ее, синхронно и плавно вытягивая конечность из металлической ловушки.

Операция завершилась успешно — палец был освобожден без повреждений. Медицинская помощь не потребовалась, состояние девочки оставалось стабильным.

