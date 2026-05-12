Что скрывает Сфинкс под собой: древняя библиотека или тайна Атлантиды? Новая информация из документов ЦРУ

Старый документ ЦРУ неожиданно вернул к жизни одну из самых загадочных легенд египтологии — историю о тайном Зале записей под Великим Сфинксом, пишет Daily Mail. В архивном файле 1952 года обнаружили странную строку: Temple under Sphinx — «храм под Сфинксом».

Речь идет не о разведывательном отчете, а о перечне черно-белых фотонегативов, снятых в 1950 году, во времена Холодной войны. Большая часть документа посвящена обычным археологическим и географическим материалам, но именно эта короткая фраза вызвала бурю обсуждений.

Легенда о Зале записей существует почти век. Ее сторонники утверждают, что под Сфинксом может скрываться древняя библиотека с текстами, картами и свидетельствами исчезнувшей цивилизации. В 1930-х ясновидящий Эдгар Кейси заявлял, что такой архив якобы находится под лапой Сфинкса и связан с Атлантидой.

Интригу усиливали исследования 1990-х, когда радары и сейсмические методы выявляли под плато Гизы пустоты и аномалии. Однако официально никаких тайных залов там не нашли.

Египтолог Захи Хавасс настаивает, что Сфинкс тщательно изучен, а под его лапой находится твердая порода. Но найденная строка из архива ЦРУ снова заставила любителей древних загадок спрашивать: что именно фотографировали у Сфинкса более 70 лет назад — обычные руины или нечто гораздо более странное?