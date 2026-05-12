В РУВИКИ запустили проект «Линия Победы» ко Дню Победы

Ко Дню Победы интернет-энциклопедия РУВИКИ представила новый проект «Линия Победы», который представляет собой интерактивную карту Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе энциклопедии.

Пользователи смогут наглядно проследить ход боевых действий и ключевые этапы войны, увидеть общее движение линии фронта, изучить детальные карты отдельных сражений. Карта сопровождается энциклопедическими материалами о ключевых фигурах, военных операциях, их ходе и значении. Все собранные данные прошли экспертизу Российской академии наук.

В проекте доступны Ленинградская стратегическая оборонительная операция (10 июля 1941 — 30 сентября 1941), Оборонительный этап Битвы за Москву (30 сентября 1941 — 5 декабря 1941), Наступательный этап Битвы за Москву (5 декабря 1941 — 20 апреля 1942) и ряд других операций. Они будут дополняться.

Проект «Линия Победы» направлен на то, чтобы сделать изучение истории более наглядным и доступным. Он также способствует сохранению памяти о людях и их подвигах. В нем представлены Герои Великой Отечественной войны, Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, Герои Социалистического Труда, Герои Труда Российской Федерации и Матери-героини Российской Федерации.

