В Подмосковье НКО помогут перейти на электронную отчетность

В Доме Правительства Московской области прошло заседание Комиссии по поддержке социально ориентированных НКО, благотворительных фондов и общественных объединений Общественной палаты региона, посвященное информационной поддержке некоммерческих организаций (НКО) при переходе на цифровую систему отчетности. Об этом сообщает Министерство информации и молодежной политики Московской области.

Участниками мероприятия стали председатель Комиссии Евгений Арсентьев, заместитель начальника Управления Минюста России по Московской области Константин Плехов, представители министерства, муниципалитетов и экспертного сообщества. В рамках совместной работы НКО объясняют, как приспособиться к изменениям правил, какие формы подавать и как работать в новых условиях.

Для представителей организаций провели серию выездных семинаров в Красногорске, Реутове, Химках, Королеве и Сергиевом Посаде. Они узнали, как работать через Портал НКО, подавать документы в электронном виде, использовать квалифицированную электронную подпись и заполнять интеллектуальные формы.

Константин Плехов подчеркнул, что за время кампании была выстроена комплексная система информирования некоммерческого сектора, организована работа через МФЦ для оказания технической помощи и не только.

