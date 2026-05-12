В Люберцах проведут региональный фестиваль ГТО среди школьников

В среду, 13 мая, в городе Дзержинском городского округа Люберцы проведут региональный фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди учащихся Московской области. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Он состоится на территории стадиона «Орбита», участниками станут школьники IV–V ступеней комплекса ГТО. Им предстоит продемонстрировать физическую подготовку в девяти видах испытаний, среди них — бег на 60 м, бег на 1,5 тыс. м (IV ступень) и 2 тыс. м (V ступень), стрельба из пневматической винтовки с дистанции 10 м и другие. Соревнования проведут в рамках федеральной программы «Спорт России».

В ведомстве напомнили, что по итогам первого квартала 2026 года жители региона получили более 5,1 тыс. знаков отличия ГТО, в том числе свыше 4,8 тыс. золотых.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил открытую тренировку по хоккею в Лобне.