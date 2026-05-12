В Московской области пройдут торги по продаже коттеджного поселка и промышленной площадки

Министерство жилищной политики Московской области сообщает, что ДОМ.РФ организует торги, на которых будут представлены 2 перспективных объекта для инвесторов: жилой комплекс в Одинцовском районе и промышленная площадка в Щелкове. Крайний срок подачи заявок — 15 июня.

В деревне Жуковка Одинцовского района на продажу выставлен имущественный комплекс, включающий земельный участок площадью 1,18 га и 10 коттеджей общей площадью 1,9 тыс. кв. м. Территория отличается благоустроенной средой: здесь сохранились хвойные насаждения. Рядом — развитая инфраструктура: многоквартирный жилой комплекс, частные дома, рестораны и торговые объекты.

Второй лот, представленный на аукционе, — бывшая территория радиополя в Щелкове. Объект подойдет для организации промышленного производства. В состав лота входят земельные участки общей площадью 15,76 га и здания суммарной площадью 2,2 тыс. кв. м. Площадка находится в районе улицы Радиоцентр №5. Окружение представлено незастроенными территориями и многоэтажными жилыми домами.

