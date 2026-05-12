Дилеры работают в убыток: почему наценка в пять процентов не спасает бизнес

Бытующее мнение о том, что автосалоны зарабатывают на продаже каждой машины сотни тысяч рублей, оказалось далеким от реальности. Президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Алексей Подщеколдин рассказал о настоящей маржинальности бизнеса и объяснил, почему затоваривание складов превращает продажу авто в убыточное мероприятие, пишет МК.

Миф о сверхприбылях: сколько дилер зарабатывает на самом деле

Вопреки распространенному убеждению о наценках в 20–50%, реальная доходность авторитейла в России значительно скромнее. По данным РОАД, средняя наценка дилерского центра на новый автомобиль составляет всего 5–6% от его закупочной стоимости. В условиях высокой конкуренции и борьбы за каждого клиента эта цифра часто становится еще ниже из-за необходимости предоставлять дополнительные скидки и бонусы для закрытия сделки.

Кредитная ловушка: как складские запасы съедают прибыль

Одной из главных проблем современных дилеров стала стоимость заемных средств. Прошлый год запомнился ставками по кредитам на уровне 2% в месяц. Это означает, что «жизненный цикл» прибыли автомобиля крайне ограничен во времени. Если машина не находит покупателя в течение двух месяцев, накопленные проценты по банковским займам полностью перекрывают маржу в 5–6%. В таких случаях дальнейшее нахождение авто на складе начинает приносить дилеру прямой убыток.

Рынок покупателя: почему сейчас выгодно торговаться

Необходимость максимально быстрой оборачиваемости капитала заставляет автосалоны идти навстречу клиентам. Стремясь оперативно освободить стоки и сократить кредитные выплаты, дилеры превратили текущую ситуацию в «рынок покупателя». Сегодня у потребителей на руках максимум козырей для торга: продавцы готовы обсуждать индивидуальные условия и предлагать наиболее выгодные программы, лишь бы не допустить простоя техники на складе.