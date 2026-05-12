Солнечногорская больница представит модель индивидуальной траектории здоровья на всероссийской выставке

С 13 по 15 мая столица станет площадкой для проведения Всероссийской выставки «Здоровье нации — основа процветания России». Среди участников мероприятия — делегация Солнечногорской больницы, которая не впервые присоединяется к этому масштабному отраслевому событию: ранее учреждение уже не раз демонстрировало свои наработки в рамках выставки. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Московской области.

В этот раз медицинское учреждение представит комплексную модель работы первичного звена здравоохранения. Она призвана помочь каждому пациенту выстроить персональный маршрут на пути к долгой и активной жизни. Проект реализуется в рамках задач национального проекта и отражает современный подход к организации медицинской помощи.

На стенде медучреждения будут организованы специальные зоны взаимодействия с посетителями — каждая со своей смысловой нагрузкой. Специалисты разного профиля — от терапевтов и урологов до акушеров‐гинекологов, гериатров и медицинских психологов — проведут консультации для гостей выставки.

Посетители получат возможность проверить состояние щитовидной железы, узнать, как правильно проходить диспансеризацию, освоить базовые принципы здорового образа жизни и разобраться в том, как вести себя при наличии хронических заболеваний. Для Солнечногорской больницы участие в выставке — это шанс обменяться опытом с коллегами, перенять передовые региональные практики и интегрировать их в повседневную работу.

