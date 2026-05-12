Химкинская картинная галерея станет площадкой Всероссийской акции «Искусство как чувство»

Химкинская картинная галерея имени С. Н. Горшина станет одной из площадок Всероссийской просветительской акции «Искусство как чувство», приуроченной к Международному дню музеев, ее проведут в четверг, 14 мая, при поддержке программы «Особый взгляд» фонда «Искусство, наука и спорт». Об этом сообщили в пресс-службе галереи.

Акция направлена на то, чтобы продемонстрировать, как воспринимают мир искусства незрячие люди. Она позволит зрячим посетителям по-новому взглянуть на привычные художественные произведения через уникальный мультисенсорный опыт. Вход на все мероприятия акции свободный по предварительной регистрации.

Экскурсия будет проходить при приглушенном свете и с закрытыми глазами. Участники познакомятся с живописными произведениями через тактильные и сенсорные ощущения. Посетители смогут узнать, как формировалась коллекция, а также о жанровом разнообразии коллекции С. Н. Горшина. К каждому из представленных в галерее жанров созданы высококачественные тактильные копии картин, в числе экспонатов – Алексей Саврасов, «Зимний вечер», Лев Лагорио, «Крым. Парусник на море», Валериан Кучумов, «Гостиная дома Трубецкого» и другие. Мероприятие завершится открытой дискуссией, где можно будет поделиться своими ощущениями и открытиями от формата знакомства с живописью.

Акция впервые объединяет несколько регионов, к ней также присоединились Ульяновский областной художественный музей, Ярославский художественный музей и Национальный музей Республики Башкортостан.

