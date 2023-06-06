Гладков: система ПВО сбила два объекта в небе над Белгородом

В результате успешной работы системы противовоздушной обороны (ПВО) в небе над Белгородом произошел инцидент, в ходе которого были сбиты две воздушные цели.

Об этом на личной странице в социальных сетях информирует губернатор региона Вячеслав Гладков.

Согласно сообщению губернатора, система ПВО, которая является частью комплекса обороны региона, эффективно отработала задачу по нейтрализации угрозы воздушного пространства. Благодаря оперативным действиям и точному выстрелу, две воздушные цели были успешно сбиты, что позволило предотвратить атаку ВСУ на объекты.

Сейчас на месте работают специлисты, которые исследуют место падения обломков и изучают упавшие объекты.