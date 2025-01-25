Гладков сообщил, что за сутки ВСУ более 60 раз атаковали Белгородскую область

В Белгородской области вновь зафиксировали обстрелы. По информации губернатора региона Вячеслава Гладкова, за прошедшие сутки украинская сторона выпустила 63 снаряда по территории.

Он отметил, что наиболее интенсивные атаки были зафиксированы в Белгородском районе, на территорию которого пришлось 25 снарядов. В результате одного из ударов пострадал мирный житель.

Кроме того, в результате атак беспилотников были повреждены два частных домовладения, один автомобиль, коммерческий объект и линия электропередачи.

В Грайворонском муниципальном округе село Безымено ВСУ обстреляли пятью снарядами. Над Валуйским муниципальным округом удалось сбить три дрона.

Кроме того, жители населенных пунктов Прилесье и Графовка в Краснояружском районе также пережили три атаки. По Шебекино, а также по селам Муром и Терезовка, хуторам Мухин и Панков было выпущено 12 снарядов. В этих районах система ПВО сбила девять вражеских дронов.

Регулярные обстрелы Белгородской области продолжаются с начала специальной военной операции (СВО) на Украине. Она началась 24 февраля 2022 года, преследуя цели полной денацификации и демилитаризации соседнего государства, а также защиты мирных жителей ДНР и ЛНР.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что над Черным морем у побережья Крыма система ПВО ликвидировала 11 украинских дронов.