Над Черным морем у побережья Крыма ночью сбили 11 дронов ВСУ

Системы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь ликвидировали 11 украинских дронов над Черным морем у побережья Крыма. Об этом в субботу, 25 января, сообщило Министерство обороны РФ.

По информации оборонного ведомства, средства ПВО работали в период с 10:45 по 11:20 мск. Разрушений и жертв в результате инцидента нет.

Кроме того, добавили в Минобороны, за сутки системы ПВО сбили 44 беспилотника ВСУ и один снаряд из Реактивной системы залпового огня (РСЗО) над российскими регионами.

В оборонном ведомстве отметили, что всего с начала специальной военной операции (СВО) на Украине российские военнослужащие уничтожили свыше 41 тыс. БПЛА, более 600 украинских самолетов и больше 200 вертолетов.

Ранее сообщалось, что в результате атаки БПЛА Брянский завод микроэлектроники «Кремний Эл» приостановил работу. Отмечалось, что в ночь на 24 января было зафиксировано шесть ударов беспилотников. В результате происшествия никто не пострадал.