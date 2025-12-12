Гладков сообщил о ЧП на территории соцобъекта в областном центре
В Белгороде произошел тревожный инцидент, связанный с падением боеприпаса. Сообщение об этом появилось в официальном Telegram-канале губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова.
По словам главы региона, происшествие случилось на территории одного из социальных объектов города. Гладков заверил, что в результате инцидента удалось избежать человеческих жертв и пострадавших.
В настоящее время на месте работают специалисты-взрывотехники Министерства обороны. Как передал губернатор, им предстоит принять решение о безопасной утилизации опасного предмета. Ситуация находится на контроле областных властей и силовых структур.
