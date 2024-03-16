Гладков: в Белгородской области при атаке БПЛА пострадали 5 человек

Пятеро российских граждан пострадали в ходе атаки вражеских БПЛА на Белгородскую область. Соответствующее заявление сделал губернатор Вячеслав Гладков в своих официальных соцсетях .

В посте он рассказал, что инцидент произошел в селе Глотово. Пятеро пострадавших находились в автомобиле, когда дрон столкнулся с ним, спровоцировав возгорание машины, добавил Гладков. Он также сообщил, что все пострадавшие были госпитализированы в местную больницу.

Губернатор уточнил, что у одного из пострадавших была обнаружена тяжелая контузия, а у другого – осколочные лицевые ранения лица и лопаточной области. Двое также получили контузию средней тяжести, и один – проникающее ранение брюшной полости вместе с осколочными ранениями, как верхних, так и нижних конечностей.

Накануне в области было перехвачено 7 снарядов РСЗО Vampire. В Минобороны заявили, что действия Украины – попытка совершить теракты на российских объектах.