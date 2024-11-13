Гладков: ВСУ атаковали среди ночи Шебекино и Октябрьский, есть попадания

Населенные пункты Шебекино и Октябрьский на приграничной с Украиной территории Белгородской области подверглись массированному ночному обстрелу со стороны ВСУ, сообщил в своем аккаунте в соцсетях глава региона Вячеслав Гладков.

Как отметил губернатор, согласно предварительной информации, жертв и пострадавших не зафиксировано. При этом в Шебекино от обстрела загорелась надворная постройка в частном секторе, возгорание было оперативно ликвидировано.

«Еще в одном доме выбиты окна и посечен фасад. В поселке Октябрьский дрон атаковал частный дом, вследствие чего загорелась кровля. Информация о последствиях уточняется. Подомовой обход будет осуществлен в светлое время суток», — написал губернатор.

В настоящее время на месте вражеских атак работают оперативные службы, уточнил Гладков.

Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, президент России Владимир Путин к главным целям отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР, которые впоследствии стали частью РФ вместе с Запорожской и Херсонской областями.