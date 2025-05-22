Глава Беловского района Курской области пострадал при атаке дрона ВСУ

Глава Беловского района Курской области Николай Волобуев пострадал в результате атаки украинского беспилотника. Об этом в своем телеграм-канале сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Александр Хинштейн.

Инцидент произошел, когда Волобуев находился в своем автомобиле. Он успел выйти из транспортного средства, однако получил ранения.

«Слава Богу, он успел покинуть машину, но получил травмы бедра и руки. Сейчас он находится в больнице», — отметил Хинштейн.

Это уже четвертая атака на главу района, рассказал Хинштейн. Ранее Волобуев получил контузию во время раздачи хлеба местным жителям. Глава Курской области подчеркнул, что Волобуев отправился в больницу только после его указания, поскольку сам хотел продолжать помогать людям.

Хинштейн добавил, что Волобуев достоин наград президента РФ. Он также уточнил, что глава района участвовал во встрече с Владимиром Путиным 21 мая.

ВСУ регулярно предпринимают попытки атаковать мирные города и населенные пункты не только Курской области, но и других регионов России. Чаще всего под обстрел попадаются Курская, Белгородская и Брянская области, где действует «желтый» уровень террористической опасности.

Украинские вооруженные формирования используют разные методы запугивания мирных граждан, в том числе запускают по российской территории дроны.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что за ночь силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 105 дронов ВСУ.