Российские силы ПВО сбили за ночь 105 дронов ВСУ

В период с полуночи до 05:30 мск российские средства противовоздушной обороны отразили массированную атаку, уничтожив в общей сложности 105 украинских беспилотников авиационного типа. Об этом заявило Министерство обороны Российской Федерации.

По данным министерства, наибольшее количество дронов, а именно 35, было сбито над Московской областью. Кроме того, были перехвачены 14 БПЛА над Орловской областью, 12 — над Курской, 11 — над Белгородской, 10 — над Тульской, 9 — над Калужской, 7 — над Воронежской. По три беспилотника были нейтрализованы над Липецкой и Смоленской областями, и один — над Брянской областью.

Как сообщил телеграм-канал SHOT, украинские вооруженные силы использовали беспилотники модели «Лютый», оснащенные осколочно-фугасными боеприпасами, для проведения ночной атаки на российские регионы. Отмечается, что на каждом из аппаратов была нанесена нацистская символика.

По информации SHOT, запуск всех дронов осуществлялся с территории Сумской области, при этом некоторые из них имели признаки кустарной сборки.

В результате налета на Тулу четыре неразорвавшихся фугасных снаряда, каждый весом 60 кг, были обнаружены и переданы специалистам для изучения. Атака привела к ранениям двух человек и повреждению крыши жилого дома, а также ряда других построек. Предполагается, что целями ударов были объекты военно-промышленного комплекса, расположенные в Туле и ее окрестностях.

Ранее сообщалось, что в Гагаринском районе Смоленской области ликвидированы три БПЛА.