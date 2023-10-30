Глава Дагестана заявил об украинском следе в беспорядках в Махачкале

«Уже ни для кого не секрет, что попытки дестабилизировать ситуацию в Дагестане и создать протестный фон, в том числе с использованием запрещенных приемов, связанных с раздуванием межнациональной розни, межконфессиональных проблем, проводятся нашими врагами», – сказал Меликов.

Беспорядки в аэропорту Махачкалы начались после того, как на канале «Утро Дагестана» появилась информация о «беженцах» из Израиля, которых собираются переселить на Северный Кавказ. Канал был запущен экс-депутатом Госдумы Ильей Пономаревым, который в 2014 году сбежал на Украину. Пономарев заявляет, что он уже более года не контролирует канал.